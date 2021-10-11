Зависимость или глоток свободы: какие выводы сделал мир после крупнейшего сбоя соцсетей

Прогресс не остановить, и наше присутствие в соцсетях - объективная реальность, с которой нам жить, и в которой надо привыкать к тому, что чем глубже технологии проникают в нашу жизнь, тем больше наша человеческая уязвимость.

Facebook, WhatsApp, Instagram перестали работать 4 октября в 18.30 по Московскому времени на несколько часов. Одних это повергло в шок, а другие стали предлагать еще и Tik-Tok заблокировать. Глобальный сбой, который уже назвали самым крупным за 13 лет обрушил WhatsApp, а сложности в загрузке возникли у сети «ВКонтакте» и Telegram из-за внезапного наплыва новых пользователей.

Масштабный сетевой обвал стал не только самым крупным, но и самым продолжительным. Почти шесть часов миллионы пользователей не знали, что же произошло и почему не работают соцсети и мессенджеры. В офисе компании «Facebook» отключилась система электронных пропусков и ее сотрудники не могли попасть на рабочие места. Именно «Facebook», как оказалось позже, и стал причиной глобального сбоя. У компании произошла ошибка в момент замены оборудования.

«Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способ взаимодействия наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены», - сообщили в Facebook.

Владельцу Facebook Марку Цукербергу обвал сети стоил почти 6,5 миллиарда долларов. В пятницу сеть снова вышла из под контроля и рухнула на несколько часов, что заставило многих конспирологов вернуться к обсуждению самых невероятных теорий будущего. Одна из которых - все большая зависимость человека от искусственного интеллекта и цифровых технологий. То, с какой скоростью искусственный разум проникает во все сферы жизни, вызывает опасения даже у тех, кто напрямую связан с разработками в этой области.

Вернемся немного назад: 11 мая 1997 года, когда впервые в истории человечества компьютер Deep Blue от IBM выигрывает матч из 6 партий у чемпиона мира по шахматам. Тогда это казалось чем-то невероятным, чем-то из области фантастики. Сегодня, после того как в 2010-х произошел революционный прорыв в развитии нейронных сетей, под управление компьютеров перешли самые привычные бытовые процедуры. Например, проект умный дом.

Умные пылесосы, аудио системы, холодильники, которые запоминают ваши предпочтения и вкусы - многие системы имеют возможность самообучения. В глобальной сети достаточно роликов, где показана своя, практически не зависимая от человека, жизнь домашней техники. Например, как скандалят умный пылесос и аудиосистема при помощи встроенных голосовых помощников. Или как другой умный пылесос, высказывает свое недовольство домашнему коту, который мешает ему делать уборку.

Работают такие приборы без участия человека, не требуя его присутствия. Глобальная сеть позволяет контролировать работу гаджетов и даже наблюдать за происходящим через встроенную камеру.

«Умный пылесос - прикольно же, когда вы где-то отдыхаете с видеокамерой и видите, куда он поехал и свою квартиру. Ровно до тех пор, пока за вашей квартирой не наблюдают какие-то злоумышленники. Они уже знают расположение ваших комнат, они знают, где можно поискать ценности. Могут узнать, какие замки у вас стоят и когда вас нет», - напомнил Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Разработчик компьютерных антивирусов Евгений Касперский говорит, что создать защитную программу для каждого прибора практически невозможно. Надежных на все сто процентов защитных программ не существует, а вариантов мошенничества с использованием искусственного интеллекта и умной бытовой техники может быть сколько угодно. Здесь все будет зависеть уже только фантазии перехватившего управление аппаратом человека.

«В будущем все устройства у вас будут умными. И, к сожалению, если они будут дырявыми, их будут „хакать“ (взламывать - прим. ред.). Когда ночью холодильник открывает дверь, а утром закрывает, вы приходите утром, а запах. Вам приходит СМСка: хотите избавиться от запаха - заплатите 5 тысяч рублей», - отметил Касперский.

Искусственный интеллект уже давно применяется в приборах, от которых может напрямую зависеть жизнь и безопасность человека. Например, автопилот на современных авиалайнерах, система автоматического взлета и посадки. В мае 2015 года в США разразился скандал напрямую связанный с уязвимостью систем самолета. Хакер Крис Робертс, во время полета, через мультимедийную систему самолета, подключился к управлению двигателями, дав им команду на увеличение мощности. Как позже признается сам хакер, компьютерные системы самолетов он взламывал около 20 раз.

В марте того же года в Аризоне беспилотный автомобиль, не сумев распознать человека в темноте, насмерть сбил женщину. В полиции объяснили, что она нарушила правила дорожного движения. Но это был первый случай гибели человека из-за действий искусственного интеллекта.

«Программ, которые безошибочные, не бывает. И это надо помнить всем, кто говорит про цифровизацию и про то, как можно создать абсолютно защищенные системы. Это просто невозможно, потому что, если самые крутые компании в мире, имеющие возможность нанимать, на дикие деньги, самых лучших программистов мира не могут обеспечить бесперебойное обслуживание пользователей – значит, никто не может», - считает генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

С началом пандемии резко выросло число телефонных мошенников. Представляясь, например, сотрудниками различных банков, они обманом заставляли людей переводить деньги на их счета. Данные клиентов банков добыты, зачастую, благодаря хакерскими взломам. Личная информация миллионов клиентов оказывается у мошенников. Завладев например, паспортными данными человека, от его имени совершаются сделки, берутся кредиты. Сбой работы соцсетей, произошедший на прошлой неделе спровоцировал одну из самых масштабных утечек за последнее время. На хакерских сайтах оказались данные более полутора миллиардов пользователей Facebook .

Мощнейший компьютер от IBM - Watson - уже помогает врачам ставить более точные диагнозы при самых тяжелых заболеваниях и подбирать оптимальное лечение. Что, если например, в работе такого прибора произойдет сбой. Или по чьему-то злому умыслу аппарат выдаст заведомо неверный диагноз. Или, например стремительное развитие технологии по созданию искусственных органов человека, благодаря которым, вне всякого сомнения, удалось спасти тысячи и тысячи жизней. Но кто может гарантировать неуязвимость этих приборов.

Кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии образования МГУ Елена Брызгалина считает, что самое опасное начнется в тот момент, когда человек захочет продлить жизнь с помощью искусственного интеллекта и сделать «цифрового двойника».

«Для меня самая опасная перспектива, как для философа, разрушение естественных границ человеческой телесности. Когда человечество встанет на путь соединения человеческих тел с кибернетическими устройствами. Не ради терапии, например экзоскилет, а ради биохакинга, взламывания границ человеческой телесности. Вот оцифровка самого человека, сведение человека к количественным параметрам, к аватару, цифровому двойнику. Это одна из самых страшных перспектив», - считает Брызгалина.

Современные военные системы, например ядерное оружие, серьезно защищены от несанкционированного проникновения. Защита многократно дублирована и напрямую не соединена с глобальной сетью интернет. Тоже касается и охраны и атомных электростанций. Впрочем, внедрившись в различные профессиональные сети, специалисты говорят, что у террористов появится возможность создать настоящий хаос не прибегая к атакам и подрывам.

«Зачем что-то взрывать, когда вы можете сделать так, что вся система вообще не работала либо против своих хозяев. Зачем эти мелочи с бомбами, химическим оружием. Вы пустите автомобили-беспилотники ездить так, как вам надо, а не так, как надо их хозяевам», - возразил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Передовые технологии с применением искусственного заменяют человека в самых сложных интеллектуальных процессах. Помогают в одно мгновение обрабатывать гигантские объемы информации, замечать то, что человеческий глаз заметить не может. Но вопрос, насколько человек способен контролировать когда-то созданные им системы, похоже, будет открытым еще долго. И чем дальше развиваются приборы и роботы с искусственным интеллектом, тем менее фантастичной кажется знаменитая американская франшиза о восстании машин.