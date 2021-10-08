В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе приложения Instagram произошел новый технический сбой. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных Интернет-сервисов.

Проблемы у пользователей из разных стран начались примерно в 21:27 по московскому времени. Чаще других о невозможности воспользоваться услугами приложения заявляли жители России, Италии, Франции, США, Германии и других стран. Большинство пользователей не смогли обновить ленту, а также отметили сбои при соединении с сервером. Отмечается, что аналогичные проблемы испытали пользователи социальной сети Facebook.

Это уже третий подобный сбой на неделе. В минувший вторник работа Facebook оставалась заблокирована несколько часов. Тот сбой вошел в историю, как самый масштабный и привел к огромным финансовым убыткам корпорации и ее владельца Марка Цукерберга.