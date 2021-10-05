Facebook и Instagram заработали после шестичасового сбоя

Facebook, Instagram и WhatsApp восстанавливает свою работу после масштабного сбоя, начавшегося во второй половине дня в понедельник, 4 октября. По данным сетевых аналитиков, на платформу начинает поступать трафик.

Как сообщает сервис сетевого обзора Kentik, интернет-трафик исчез в 15.39 всемирного времени (18.39 мск) из-за проблем с DNS.

«Спустя 5,5 часов мы видим, что трафик снова растет», - говорится в сообщении сервиса.

Издание The Verge уточняет, что проверка DNS-серверов интернет-провайдеров через ресурс DNScheker.org показывает, что большинство из них успешно находят путь к адресу Facebook.com. На сервисе Downdetector пользователи также сообщают о возобновлении работы социальных сетей.

Ранее сообщалось, что сбой в работе Facebook стал крупнейшим за все годы работы. Предварительной причиной названа неисправность системы информации о доменах DNS.