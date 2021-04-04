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Раскрыта новая схема, которую используют мошенники для обмана россиян

Алена Миронова
10:59 04.04.2021
Под видом сотрудников банка мошенники предлагают гражданам оформить вклад под высокий процент.
Раскрыта новая схема, которую используют мошенники для обмана россиян
© Фото: Martin Moxter, imageBROKER, Globallookpress
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Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Так, под видом сотрудников банка они начали предлагать гражданам оформить вклад под высокий процент: всем заинтересовавшимся присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где необходимо ввести настоящие логин и пароль.

«‎Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка», - передает РИА Новости слова руководителя группы отдела аналитики информационной безопасности Екатерины Килюшевой.

Отмечается, что мошенники могут использовать эту схему как посредством звонка своим жертвам, так и присылая письма на электронную почту. Такой переход на схему с вкладами объясняется тем, что многие россияне уже знают, что нельзя сообщать по телефону коды из сообщений для подтверждения операции.

Сообщается, что Банку России об этой схеме известно. ЦБ рекомендует россиянам помнить о том, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым лицам данные своей карты или же переводить куда-либо средства, даже если эти люди представляются как сотрудники кредитных организаций или правоохранительных органов.

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