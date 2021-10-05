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Названа причина глобального сбоя Facebook

Майя Мусиенко
06:50 05.10.2021
В компании отметили, что персональные данные пользователей не были раскрыты.
Названа причина глобального сбоя Facebook
© Фото: Rafael Henrique loballookpress
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Сбой в работе Facebook произошел в связи с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, отвечающих за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных. Об этом сообщает команда инженеров компании.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», – написали специалисты Facebook на своем сайте.

Кроме того, в компании заверили, что сбой в работе Facebook, а также Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей.

Массовый сбой в работе социальных сетей и мессенджера произошел во второй половине дня в понедельник, 4 октября. Сообщалось, что оперативно оценить масштабы проблемы сотрудники Facebook не смогли, потому что не могли попасть в свои офисы из-за неработающих пропусков.

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