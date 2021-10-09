Facebook извинился перед пользователями за очередной массовый сбой

В Facebook прокомментировали очередной сбой в работе своих сервисов. Свое заявление представители компании опубликовали в Twitter.

Представители компании заявили, что осведомлены о сбоях в работе социальной сети. Они принесли извинения пользователям и подчеркнули, что работают над устранением неполадок.

«Мы работаем над тем, чтобы скорее все исправить, и мы приносим извинения за неудобства», - говорится в сообщении.

О новом сбое в работе приложений Facebook и Instagram стало известно вечером 9 октября. Чаще других о невозможности воспользоваться услугами приложения заявляли жители России, Италии, Франции, США, Германии и других стран.

Ранее произошел самый крупный сбой работы в истории Facebook – социальная сеть была полностью недоступна несколько часов. Это привело к финансовым потерям для создателя сети Марка Цукерберга – за один вечер он потерял более шести миллиардов долларов.