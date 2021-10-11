Двойной вирусный удар: Россия готовится к совместному приходу COVID-19 и гриппа

В Санкт-Петербурге вновь запускают в работу очередной павильон мобильного госпиталя в комплексе «Ленэкспо». 400 дополнительных койко-мест. Город, как и ряд других регионов, ежедневно обновляет антирекорды по заболеваемости коронавирусом. В сутки уже почти 3 000 случаев.

Александра Адаменко не отходит от своей 84-летней матери ни на шаг. У нее не только COVID-19, но еще и сложнейший перелом шейки бедра. Вирус поразил обеих. Теперь они лежат в одной палате больницы Святого Георгия.

После почти двух лет непрерывной работы в «красной зоне» врачи говорят, что, кажется, уже и не было по-другому. Ситуация с коронавирусом в Петербурге ухудшается изо дня в день. Говорить о четвертой волне пока еще рано, но цифры высокие. Например, только в одной больнице Святого Георгия в реанимационных отделениях сейчас находятся более 100 человек.

Кривая заболеваемости COVID-19 в стране вновь неуклонно ползет вверх. И это несмотря на набирающую темпы вакцинацию и общее количество переболевших. На это могла повлиять банальная беспечность граждан, утверждают вирусологи.

Этой осенью россиян ждет двойной вирусный удар. Компанию ковиду составит еще и грипп. Уже зафиксированы случаи микст-инфекции.

Коронавирус не щадит никого. Уже вторую неделю на грани жизни и смерти находится народный артист России Валерий Гаркалин. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В реанимации одной из московских больниц сейчас находится и певец Александр Серов. С ковидом борется актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

С начала недели сразу несколько регионов вновь возвращаются к введению ограничительных мер. Одновременно в Архангельской, Самарской, Воронежской областях, Чечне, Кабардино-Балкарии и Татарстане без QR-кодов о вакцинации и перенесенном заболевании теперь запрещен доступ в концертные залы, кинотеатры и торговые комплексы. Под новые реалии быстро перестраиваются желающие на этом подзаработать. В Казани, например, в социальных сетях обладатели QR-кодов уже предлагают свои услуги по примерке и покупке одежды для тех, у кого нет прививки. В Калининграде без QR-кодов теперь не попасть в любое заведение общепита.

Первый блин получился не то чтобы комом, но и без сбоев не обошлось. К новым реалиям оказались готовы не все клиенты кафе и ресторанов. Иногда подводит цифровая грамотность.

«Люди не знают, где найти QR-код. У некоторых есть справки о том, что он переболел, но в госуслугах это не отражено. Он показывает справку, что мне с ней делать?» - рассказала операционный директор сети кафе Елена Белоусова.

Ограничительные меры, по задумке местных властей, должны мотивировать население к вакцинации. Хотя и без этого у мобильных прививочных пунктов выстраиваются целые очереди.

Так рано бархатный сезон капитан прогулочного катера Сергей Гречко еще не заканчивал. Морские перевозчики попали под антиковидные ограничения, что стало для них полной неожиданностью.

«У нас мало людей, здесь достаточно места, чтобы находиться всем на достаточном расстоянии, плюс свежий воздух», - заявил Сергей.

Катер «Джон Сильвер» уходит, как говорит его владелец, в крайний рейс. Далее вынужденная стоянка на причале. И пока не ясно, как долго она продлится.