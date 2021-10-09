СМИ сообщили об улучшении состояния госпитализированной с COVID -19 Гузеевой

Состояние популярной российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, стабилизировалось. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По информации издания, в реанимацию артистку не переводили. Все это время она проходит лечение в терапевтическом отделении. Отмечается, что правое легкое ведущей поражено на 60 %, а левое на 50 %, температура Гузеевой не повышена, но она жалуется на одышку.

Актрису госпитализировали с диагнозом COVID -19 в конце сентября. 1 октября у нее было поражено только 7% легких. Вчера появились сообщения об ухудшении состояния Гузеевой. Стало известно, что у телеведущей поражены 60-65% легких.