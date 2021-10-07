В России создадут единую вакцину от коронавируса и гриппа. Технологическая платформа для этого уже разработана, заявил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», - сказал он «Известиям».

Гинцбург уточнил, что начало клинических испытаний нового препарата намечено на конец 2022 года.

Как объяснил главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Виктор Зуев, единая прививка нужна потому, что одновременное инфицирование коронавирусом и гриппом усиливает тяжесть течения болезней. Однако до тех пор, пока не создана общая вакцина, нужно прививаться разными.

«Не надо путать кислое с пресным, грипп - это грипп, коронавирусная инфекция отношения к этому не имеет. Дело в том, что похож предмет болезни - дыхательная система, но заболевания эти, в общем, сильно отличающиеся друг от друга», - добавил эксперт.

Кроме того, отмечают ученые, количество вырабатываемых антител не уменьшится при единой вакцине. Ревакцинироваться можно будет не раз в полгода, а гораздо реже.