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Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Гаркалина

Анна Назайкина
11:10 09.10.2021
Он был доставлен в московскую больницу с положительным тестом на коронавирус второго октября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин, который ранее был госпитализирован с COVID-19, находится в реанимации, у него серьезное поражение легких. Об этом «Звезде» рассказал Заслуженный артист РФ Аркадий Коваль.

«Серьезное поражение легких у него. Он в реанимации. Вроде бы его подключили к аппарату ИВЛ, по-моему, ночью», - сказал он.

Напомним, Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких. Утверждалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.

Спустя несколько дней Валерия Гаркалини в связи с резким ухудшением состоянии перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. А накануне СМИ передавали, что артист находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

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