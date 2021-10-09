Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Гаркалина

Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин, который ранее был госпитализирован с COVID-19, находится в реанимации, у него серьезное поражение легких. Об этом «Звезде» рассказал Заслуженный артист РФ Аркадий Коваль.

«Серьезное поражение легких у него. Он в реанимации. Вроде бы его подключили к аппарату ИВЛ, по-моему, ночью», - сказал он.

Напомним, Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких. Утверждалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.

Спустя несколько дней Валерия Гаркалини в связи с резким ухудшением состоянии перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. А накануне СМИ передавали, что артист находится на аппарате искусственной вентиляции легких.