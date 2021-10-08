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Власти Петербурга допустили ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19

Роман Захаров
17:42 08.10.2021
В городе могут ввести дополнительные ограничения для пожилых, если эта категория граждан не будет активнее вакцинироваться от коронавируса.
Власти Петербурга допустили ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Если темпы вакцинации против COVID-19 среди пожилых жителей Санкт-Петербурга будут низкими, то в городе могут быть введены дополнительные ограничения для этой категории граждан. Соответствующее заявление сделал председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает РИА Новости. 

«Доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей», - объяснил он, отметив, что эти показатели не удовлетворяют городские власти.

Лисовец добавил, что если руководству города не удастся убедить пожилых петербуржцев активнее вакцинироваться, то не исключено, что «потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми».

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в данный момент ситуация с коронавирусом в РФ остается крайне напряженной. При этом министр подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в стране сейчас только ухудшается.

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