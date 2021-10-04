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Возвращение к QR-кодам и ПЦР-тестам: в России ужесточают ограничения из-за роста заболевших COVID-19

Виктория Ивашечкина
14:18 04.10.2021
С повышенным вниманием к мерам предосторожности начался и нынешний осенний призыв в Вооруженные силы страны.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С понедельника, 4 октября, многие российские регионы вводят новые ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. По всей стране за сутки более 25 700 новых случаев заражения. Снова в ходу сертификаты о вакцинации и QR-коды. Снова переполнены госпитали.

В «красной зоне» ковидного госпиталя в Уфе не хватает коек. Людей приходится размещать в коридорах. Те, кому повезло вернуться из-за стекол инфекционных бункеров, корят себя за беспечность.

Во многих регионах страны медики фиксируют рекорды по смертности. Причем абсолютное большинство летальных случаев приходится на непривитых пациентов, болезнь у которых прогрессирует очень быстро и приводит к необратимым последствиям.

Одному из пожилых пациентов клиники в Ростове-на-Дону повезло - врачи выходили его. Теперь в сопровождении родственников он отправляется домой. Провожающие пенсионера медики не скрывают, что Ростов-на-Дону накрыла четвертая волна заболевших COVID-19.

Мобильные прививочные пункты вновь открываются в торговых центрах Мурманской области. В Курганской области с понедельника посещение театральных постановок и спортивных соревнований возможно только с QR-кодом, справкой о перенесенном заболевании либо актуальным ПЦР-тестом.

А в Ульяновске этот же набор документов понадобится даже при входе в кафе или фитнес-зал. Представители сферы услуг заявляют, что среди их посетителей есть и те, кому проще отказаться от любимой чашки кофе или утренней тренировки, чем сделать прививку.

На Среднем Урале за последние недели побито уже несколько антирекордов по количеству заболевших и умерших на больничных койках. Свердловский Роспотребнадзор с 5 октября вводит на территории региона обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В пустовавших еще недавно пунктах вакцинации Екатеринбурга снова аншлаг.

Большинство решивших вакцинироваться сейчас уверены, что они успеют в отведенные властями сроки, до 1 декабря. А невозможность посетить пункт вакцинации до введения административных мер люди объясняют банальной занятостью.

С повышенным вниманием к мерам предосторожности начался нынешний осенний призыв в Вооруженные силы. В военкоматах Санкт-Петербурга обработка помещений проходит каждые два часа, для новобранцев - соблюдение дистанции, раздельные вход и выход, обязательный масочный режим. А все предварительные опросы проходят дистанционно.

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