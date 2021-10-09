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Успенская рассказала о состоянии госпитализированного Серова

Анна Назайкина
14:39 09.10.2021
Ранее СМИ сообщали, что музыкант дышит с помощью кислородной маски.
Успенская рассказала о состоянии госпитализированного Серова
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
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Российская певица Любовь Успенская в беседе со «Звездой» подтвердила информацию о том, что Александр Серов был госпитализирован. Ранее ряд изданий передавали, что у народного артиста РФ обнаружили COVID-19, а поражение его легких составило 75%.

«Он лежит, действительно, в больнице. У него 10% поражения», - сказала Успенская.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что артиста экстренно доставили в больницу и он дышит с помощью кислородной маски.

Александру Серову 67 лет. Он является исполнителем таких известных хитов как «Я люблю тебя до слез», «Звездопад», «Как быть», «Мадонна» и других. В 2004 году ему присвоено звание народного артиста России.

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