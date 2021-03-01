Псковские десантники провели показательную тренировку для воспитанников детского центра

Командование Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения исполнило новогоднее желание 14-летнего Данилы, воспитанника Печерского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В своем письме, которое мальчик отправил в рамках благотворительной онлайн-акции «Елка желаний», он пожелал увидеть, как тренируются десантники.

Данила, вместе со своим братом-близнецом Егором и другими воспитанниками Центра, посетил прославленный гвардейский десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ в населенном пункте Череха Псковской области.

Юную делегацию встретил командир Псковского соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин и офицеры полка. Вместе с ребятами на место экскурсии прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Экскурсия началась с традиционного возложения цветов к монументу «Купол», увековечившему память о подвиге героев-десантников легендарной 6-й роты. После этого все участники мероприятия зажгли свечи в часовне святого Георгия Победоносца в память о защитниках Родины.

После воспитанникам показали парашютные системы, на которых тренируются десантники. Военнослужащие провели показательное занятие по наземной отработке элементов прыжка с парашютом из макетов вертолета Ми-8, самолетов Ан-2, Ил-76МД, а также по беспарашютному десантированию из вертолетов. Подросткам рассказали и показали практические действия в ходе каждого этапа занятия.

Воспитанникам показали современную экипировку воина-десантника, парашюты и оружие бойца ВДВ - некоторые образцы они даже подержали в руках. В конце экскурсии подростки посетили комнату Боевой славы полка, где ознакомились с экспозицией и посмотрели документальный фильм «Вера, Надежда, Любовь», посвященный подвигу воинов-десантников 6-й роты.