Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

На воде и на суше: в ЮВО проверили готовность к выполнению задач сводных отрядов ликвидации ЧС

Светлана Головина
04:00 05.01.2021
Личный состав сводных отрядов отработал действия по сигналу «тревога», а также проверил готовность военной и специальной техники и штатных технических средств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) прошла масштабная проверка дежурных сил и средств, созданных для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Личный состав сводных отрядов отработал действия по сигналу «тревога», а также проверил готовность военной и специальной техники и штатных технических средств.

Группировка сил и средств насчитывает около 10 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц инженерной, пожарной техники, техники радиационной химической разведки, кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФл). Более 20 расчетов беспилотных летательных аппаратов готово к выполнению задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

На период новогодних праздничных и выходных дней в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе в высокогорных районах Северного Кавказа, в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) сформированы и находятся в 4-часовой готовности 15 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для ликвидации возможных ЧС на ЧФ и КФл в готовности содержатся спасительные судна и буксиры, водолазные судна и катера, а также рейдовый буксир пожарный катер.

Кроме того, на флоте создана авиационная поисково-спасательная группа, в составе которой поисково-спасательный вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26.

В 3-часовой готовности содержатся авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, в состав которых входят вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26 с водосливными устройствами ВСУ-5 и ВСУ-15. Вертолетчики дополнительно прошли обучение на применение ВСУ.

Помимо этого, в округе созданы четыре отряда оперативного реагирования на ЧС командующих объединениями, в состав которых входит более 130 военнослужащих и около 50 единиц техники.

Также помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, оснащенный современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии.

В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:52 Эксклюзив
Видео
Свидетельница раскрыла подробности стрельбы в подъезде московской многоэтажки
02:50 В стране и мире
Названы регионы, в которые в ближайшие дни придут аномальные холода
02:02 В стране и мире
Дерматолог рассказала о «безобидных» симптомах рака
01:12 В стране и мире
Комитет защиты журналистов призвал США снять обвинения с Ассанжа
00:50 В стране и мире
Видео
На перекрестке в Ростове появился «лес» из 18 светофоров
Популярное
Популярное
Дерматолог рассказала о «безобидных» симптомах рака
На Украине планируют собрать подписи за регистрацию российской вакцины от COVID-19
Главврачи Британии посоветовали установить максимальный уровень угрозы от COVID-19
Китайцы нашли источник «бессмертия» в сибирской тайге
Светящийся объект пронесся в небе на Гавайями с невероятной скоростью
В Китае назвали «невыносимое» русское блюдо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.