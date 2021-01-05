На воде и на суше: в ЮВО проверили готовность к выполнению задач сводных отрядов ликвидации ЧС

В гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) прошла масштабная проверка дежурных сил и средств, созданных для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Личный состав сводных отрядов отработал действия по сигналу «тревога», а также проверил готовность военной и специальной техники и штатных технических средств.

Группировка сил и средств насчитывает около 10 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц инженерной, пожарной техники, техники радиационной химической разведки, кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФл). Более 20 расчетов беспилотных летательных аппаратов готово к выполнению задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

На период новогодних праздничных и выходных дней в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе в высокогорных районах Северного Кавказа, в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) сформированы и находятся в 4-часовой готовности 15 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для ликвидации возможных ЧС на ЧФ и КФл в готовности содержатся спасительные судна и буксиры, водолазные судна и катера, а также рейдовый буксир пожарный катер.

Кроме того, на флоте создана авиационная поисково-спасательная группа, в составе которой поисково-спасательный вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26.

В 3-часовой готовности содержатся авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, в состав которых входят вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26 с водосливными устройствами ВСУ-5 и ВСУ-15. Вертолетчики дополнительно прошли обучение на применение ВСУ.

Помимо этого, в округе созданы четыре отряда оперативного реагирования на ЧС командующих объединениями, в состав которых входит более 130 военнослужащих и около 50 единиц техники.

Также помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, оснащенный современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии.

В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.