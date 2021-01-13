Бомбометание и полет по приборам: экипажи Су-34 приступили к отработке навыков под Хабаровском

Истребители-бомбардировщики Су-34 впервые в 2021 году поднялись в небо в Хабаровском крае для учебных полетов. За ручкой управления – молодые летчики, которые пришли осенью прошлого года и только встают на крыло.

Экипажи тренируются на аэродроме Хурба в сложных метеоусловиях – при большой плотности облаков, сильном ветре и температуре 25 градусов ниже нуля.

В полетах на высоте 1000 и 5000 метров проверяется их способность летать по приборам, отрабатываются посадочные навыки. Один из экипажей также выполняет тактическое бомбометание на высоте в 600 метров на полигоне Литовка.