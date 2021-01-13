На Камчатке корабли ТОФ обкололи лед для обеспечения безопасной навигации: видео

На Камчатке из-за сильных морозов, которые держатся больше недели, произошло накопление и уплотнение льда в пункте базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Для устранения сложной ледовой обстановки ледокол и буксиры вспомогательного флота ТОФ выполнили обколку льда.

Лед, толщиной 60 сантиметров, практически блокировал возможность судоходства в акватории. Обколку льда осуществили на площади более 40 квадратных километров. В результате была обеспечена безопасная проводка более 40 кораблей и судов по акватории Авачинской бухты, в том числе в районе линии мысов Скалистый - Безымянный.

На Камчатке до конца зимнего сезона ледоколами вспомогательного флота планируется выполнить более 100 выходов для обеспечения безопасной навигации.