В Великобритании оценили военный фестиваль «Спасская башня» в России
В Великобритании высоко оценили российский военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который ранее прошел в подмосковной Кубинке.
Издание Daily Mail в Сети опубликовало отчет о грандиозном мероприятии. Читатели позитивно оценили красоту фейерверков и масштаб фестиваля.
«Молодец, Россия. Далее следует сказать - я тоже хочу!», - написал пользователь под ником TheLionessRampant.
«Если отбросить политику, это довольно круто», - подчеркнул пользователь Yabba_Dabba_Dooo.
Напомним, масштабный международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.
В подмосковном парке «Патриот» в воскресенье, 6 сентября, завершился грандиозный фестиваль. На мероприятии зрители увидели выступления лучших военных оркестров, представление ансамбля барабанщиц и суворовцев, а также торжественный фейерверк.