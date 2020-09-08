Армия В Великобритании оценили военный фестиваль «Спасская башня» в России Виктория Ивашечкина На мероприятии, которое завершилось 6 сентября, зрители увидели выступления лучших военных оркестров и торжественный фейерверк. © Фото: Илья Питалев РИА Новости В Великобритании высоко оценили российский военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который ранее прошел в подмосковной Кубинке. Издание Daily Mail в Сети опубликовало отчет о грандиозном мероприятии. Читатели позитивно оценили красоту фейерверков и масштаб фестиваля. «Молодец, Россия. Далее следует сказать - я тоже хочу!», - написал пользователь под ником TheLionessRampant. «Если отбросить политику, это довольно круто», - подчеркнул пользователь Yabba_Dabba_Dooo. Напомним, масштабный международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира. В подмосковном парке «Патриот» в воскресенье, 6 сентября, завершился грандиозный фестиваль. На мероприятии зрители увидели выступления лучших военных оркестров, представление ансамбля барабанщиц и суворовцев, а также торжественный фейерверк. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует