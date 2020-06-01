Крылья армии: Военно-транспортной авиации РФ исполнилось 89 лет

Сегодня исполнилось 89 лет военно-транспортной авиации (ВТА) России. Первого июня 1931 года был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.

По итогам зимнего периода обучения, завершившегося в Вооруженных Силах РФ 31 мая, командованием ВТА было проведено 400 летных смен, 15 учений различного уровня с практическим десантированием личного состава и боевой техники, обеспечения мероприятий межвидовой подготовки.

При этом средний налет на летчика составил около 80 часов. Особо стоит отметить авиационное обеспечение высотного десантирования подразделений ВДВ в Арктическом регионе с высоты 10 тысяч метров.

Помимо мероприятий боевой подготовки экипажи ВТА в зимнем периоде обучения были задействованы при выполнении специальных задач, включая эвакуацию российских граждан из города Ухань, а также доставке российских специалистов РХБЗ и военных медиков в Италию и Сербию.

Также экипажи ВТА выполняли гуманитарные рейсы в Китай, США, Молдову и другие страны. Всего для этих задач было выполнено более 200 вылетов, перевезено около трех тысяч тонн грузов.

