Армия САР нашла западное вооружение в Идлибе после отступления боевиков

Сирийская армия обнаружила в Идлибской зоне деэскалации большое количество западного вооружения. Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Оружие было найдено в зонах, покинутых боевиками после отступления. Террористы отступили вглубь Идлибской зоны деэскалации.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало кадры освобожденного от боевиков сирийского города Маарет-ан-Нууман. На территории Идлибской зоны деэскалации уже перешли под контроль правительственных войск 27 населенных пунктов.