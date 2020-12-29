Расширение территории мира: военные РФ взяли под наблюдение местность вблизи города Айн-Исса

В последние два месяца в районе города Айн-Исса провинции Ракка вооруженная оппозиция десятки раз нарушила режим прекращения огня и даже пыталась атаковать пригороды. Под обстрел боевиков попадали, в том числе, позиции правительственных войск вдоль трассы М4, которые сейчас заняли российские подразделения. Теперь наших военных с так называемой свободной сирийской армией разделяет всего несколько сотен метров.

«При посредничестве Армии России удалось остановить эти нападения, было достигнуто соглашение, согласно которому в районе Айн-Исса создали три наблюдательных поста, на которых совместно несут службу подразделения РФ и САР. Это позволило значительно стабилизировать обстановку в регионе», - объяснил военнослужащий военной полиции ГрВ(с) ВС РФ в САР.

Режим прекращения огня на севере Сирии действует на основании меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2019 году в Сочи президентами России и Турции. Его смысл в том, что турецкие войска остаются на своих позициях, занятых в ходе операции «источник мира», а вооруженные формирования, действующие на этих территориях, прекращают провокации против сирийской армии. Теперь, когда на постах российская военная полиция, сирийцы готовы поверить в то, что боевики будут соблюдать договоренности.

«Задача моего взвода не допустить прорыва боевиков в сторону города Айн-Исса, а также следить за трассой М4. С приходом российских военных нам стало гораздо легче, ситуация наконец нормализовалась», - рассказал командир взвода на наблюдательном посту Усам Ахмад.

Только за последние два месяца по всей Сирии сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон зафиксировали больше 2,5 тысяч нарушений режима прекращения огня. Эта ситуация стала одним из предметов обсуждения на совместном брифинге ЦПВС и представителей правительства Сирии в Дамаске.

«За этот год ЦПВС проведена огромная работа. В первую очередь, это, конечно, связано с тем, что удалось добиться соблюдение требований меморандума о взаимопонимании. Удалось добиться безопасного сопровождения транспорта и граждан. Самое главное - не допустить кровопролития, все остальные вопросы решаемы», - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вячеслав Сытник.

На российский ЦПВС возложена миссия по постконфликтному урегулированию. За этой сухой, официальной формулировкой скрывается ежедневная, напряженная работа. Это и доставка сотен тысяч тонн гуманитарных грузов в пострадавшие районы, и посредничество в диалоге между официальным Дамаском и бывшими боевиками, сложившими оружие. Это помощь в восстановлении страны и содействие в возвращении беженцев. Сделано многое, еще больше предстоит выполнить.

Сотни тысяч беженцев до сих пор не вернулись в свои дома, в приграничных территориях и в пустынях остаются вооруженные боевики. Вместе с этим восстанавливаются и запускаются новые производства, открываются школы и больницы. Сейчас можно уверенно говорить, что к началу нового 2021 года Сирия твердо встала на путь возвращения к мирной жизни.