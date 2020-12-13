Внутри «Воеводы»: опубликованы кадры устройства самой мощной баллистической ракеты
Во время съемок выпуска «Военной приемки», посвященного Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, авторам удалось побывать внутри головного обтекателя самой большой и мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Воевода». Ее стартовая масса составляет 211 тонн.
Автор и ведущий программы Алексей Егоров прошел по внутренним отсекам ракеты. Внушительных размеров топливный бак, в который представилась возможность зайти отдельно, оказался на деле лишь его частью - полная конструкция «Воеводы» не уместилась бы в отведенное для этого помещение Академии.
Отметим, 80% 211-тонной массы составляет именно топливо: оно дает необходимую энергетику, требуемый разгон ракеты для выполнения ею всех возложенных функций, а также для обеспечения высокой боевой эффективности и высокой надежности.
Также в новом выпуске программы впервые на телевидении показали внешний облик новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», в которой идеи «Воеводы» получили свое развитие. Она также находится в одной из аудиторий академии РВСН, и свободный доступ к ней за время до принятия ее на вооружение получили все обучающиеся.