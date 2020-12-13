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Внутри «Воеводы»: опубликованы кадры устройства самой мощной баллистической ракеты

Егор Левин
10:39 13.12.2020
Оказавшийся в кадре внушительных размеров топливный бак - на деле лишь его часть; полная конструкция ракеты не поместилась бы в отведенное для этого помещение академии РВСН.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во время съемок выпуска «Военной приемки», посвященного Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, авторам удалось побывать внутри головного обтекателя самой большой и мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Воевода». Ее стартовая масса составляет 211 тонн.

Автор и ведущий программы Алексей Егоров прошел по внутренним отсекам ракеты. Внушительных размеров топливный бак, в который представилась возможность зайти отдельно, оказался на деле лишь его частью - полная конструкция «Воеводы» не уместилась бы в отведенное для этого помещение Академии.

Отметим, 80% 211-тонной массы составляет именно топливо: оно дает необходимую энергетику, требуемый разгон ракеты для выполнения ею всех возложенных функций, а также для обеспечения высокой боевой эффективности и высокой надежности.

Также в новом выпуске программы впервые на телевидении показали внешний облик новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», в которой идеи «Воеводы» получили свое развитие. Она также находится в одной из аудиторий академии РВСН, и свободный доступ к ней за время до принятия ее на вооружение получили все обучающиеся.

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