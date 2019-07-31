Военные возвели вторую дамбу вблизи населенного пункта на реке Зея

Военнослужащие Восточного военного округа оказывают помощь по созданию защитных гидротехнических сооружений в трех районах города Свободный Амурской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ведется сооружение второй дамбы в городе Свободный объемом две с половиной - три тысячи кубов. Примерное расстояние этой дамбы от жилых районов - около 20 метров», - сообщил командир батальона железнодорожного соединения ВВО майор Александр Саликов.

Кроме того, военными возведена защитная дамба в районе улицы Чапаевская.

«Для этого насыпано 6500 куб. метров грунта и уложено более 4500 мешков с песком», - сказано в сообщении военного ведомства.

Также сообщается, что 650 мешков уложили на пути воды в районе базы артели «Спутник».

Ранее командованием Восточного военного округа было принято решение о выделении подразделения железнодорожных войск округа для оказания помощи местному населению в борьбе с паводком на реке Зея.

Для обеспечения работ в городе и его окрестностях задействовано порядка 150 военнослужащих, около 40 единиц техники, в том числе самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.

Причиной затопления районов в Приамурье стали муссонные дожди. Они спровоцировали паводок в бассейне реки Зеи и ее крупного притока Селемджи.