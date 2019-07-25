Тренировка Парада в честь Дня ВМФ в Севастополе: кадры с воздуха
В Севастополе прошла вторая репетиция парада дня ВМФ, в которой задействовали корабельные, береговые и авиационные войска.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Севастопольской бухте прошла общая тренировка праздника в честь Дня ВМФ в России.
Экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, пилоты морской авиации Черноморского флота и летчики армии ВВС и ПВО ЮВО отработали сложнейшие элементы, которые наглядно демонстрируют боевые возможности техники.
Генеральная репетиция праздника состоится 26 июля, а сам военно-морской Парад в Севастополе пройдет 28 июля.
Во время праздника пройдет театрализованное представление, которое посвящено истории создания Черноморского флота России.