Точные удары по целям новейшей техникой: яркие кадры динамического показа на «Форуме-2019»

На подмосковном полигоне «Алабино» посетителям форума «Армия-2019» продемонстрировали новейшую военную технику и ее возможности.

На полигоне танкисты, артиллеристы, ракетчики, военные инженеры, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты показали различные варианты боя на земле и водной переправе.

Журналистам показали огневые возможности последних модификаций танков: от Т-72 до Т-90. Своими залпами они «уничтожают» условного противника, который по легенде прорывается на территорию. Им помогают самоходные артиллеристские установки «Мста-С» и новейшая «Коалиция» и противовоздушная оборона «Тунгуски» и «Панцирь-С».

Всего на демонстрации было задействовано более 30 образцов различной техники, которая показала все, на что она способна.

Не обошлось и без театрализованного шоу: гости посмотрели танковый балет, после чего танки показали, что они способны не только на ведение боя, но и на более мирные действия - «рисовать», «резать» арбузы и даже «проносить» емкость с жидкостями на предельно высоких оборотах.

Форум «Армия-2019» стартовал 25 июня. С 28 по 30 июня выставка будет доступна для всех желающих.