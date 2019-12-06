Командирские полеты: в соединении морской авиации Балтийского флота начались воздушные учения

В соединении морской авиации Балтийского флота начались первые в новом учебном году командирские полеты. Основной задачей маневров является выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.

В течение нескольких дней командиры авиационных подразделений и их заместители будут выполнять упражнения летной подготовки в дневное и ночное время на истребителях Су-27, многоцелевых истребителях Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиках Су-24М, поисково-спасательных и противолодочных вертолетах Ка-27, ударных и транспортных вертолетах Ми-24 и МИ-8, а также на военно-транспортных самолетах Ан-26. В общей сложности, в сборе задействовано более 10 самолетов и вертолетов, а также различная аэродромная техника.

Военнослужащие отработают посадку в ночных условиях и при метеоминимуме, пилотирование над водной поверхностью на малых и сверхмалых высотах, посадки на палубы авианесущих кораблей как на ходу, так и в дрейфе. Помимо этого, летчики выполнят посадки с самостоятельным подбором площадки с воздуха и задачи групповой слетанности и поисково-спасательного обеспечения.

Особенностью командирских полетов станет выполнение летчиками парных полетов, показательное взаимодействие экипажей с группой руководства, находящейся на аэродроме, и со всеми подразделениями, обеспечивающими летные смены.