Культурно-досуговые центры создадут на всех иностранных базах РФ

На территории российской военной базы в Гюмри строят многофункциональный культурно-досуговый центр (КДЦ). Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, выступая с докладом перед главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

Он уточнил, что через год на 102-й военной базе откроется спортивный комплекс с бассейном и легкоатлетическим манежем, где российские военнослужащие смогут проводить тренировки, заниматься спортом, отдыхать и восстанавливать силы.

По словам Иванова, КДЦ построят на всех российских военных базах, расположенных за рубежом. Там будут работать кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты и детские комнаты.

Министр обороны РФ 29 октября прибыл с рабочим визитом в Армению. Шойгу посетил российскую военную базу в Гюмри, где заслушал доклад командира о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов.

В ходе поездки глава ведомства посетил расположенный там храм святой великомученицы царицы Александры, где вручил настоятелю икону. Шойгу поставил Иванову задачу оказать помощь в воссоздании исторического облика этого воинского храма и в проведении реставрационных работ.

«Это должен быть центр духовной культуры - и по внутреннему содержанию, и по внешнему облику», - подчеркнул Шойгу.

В музее российской базы министр пообщался с юнармейцами и осмотрел одну из экспозиций. В Ереване министр встретится со своим армянским коллегой Давидом Тонояном. В ходе их беседы будут подниматься вопросы военного и военно-технического сотрудничества.