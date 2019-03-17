Более 300 школьников Севастополя вступили в ряды «Юнармию»

Более 300 детей и подростков Севастополя вступили в ряды «Юнармии» на территории мемориального комплекса «Малахов курган». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Из рук курсантов ЧВВМУ им. П.С.Нахимова ребята получили отличительные значки членов «Юнармии».

Церемония вступления севастопольских школьников в «Юнармию» была приурочена к ознаменованию пятой годовщины возвращения Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации.

А московские юнармейцы пятую годовщину присоединения Крыма к России юнармейцы отметили соревнованиями по сборке спилс-карты.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от восьми до 18 лет. Штабы организации работают во всех регионах страны.

В настоящее время численность всероссийского движения превысила 300 тысяч человек.