Самолетам Су-33 морской авиации Северного флота присвоили имена известных летчиков

Накануне на военном аэродроме Северного флота Североморск-3 именами двух летчиков назвали палубные истребители Су-33. Торжественным ммероприятием руководил командующих флотом армирал Николай Евменов, который также поздравил с 45-й годовщиной со дня образования корабельного истребительного Краснознаменного Смоленского авиационного полка имени дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова.

На церемонии открытия адмирал Евменов отметил, что «имена Тимура Апакидзе и Феоктиста Матковского – это история и гордость российской палубной авиации». Командующий Северным флотом подчеркнул, что «по печальному стечению обстоятельств жизни этих лётчиков оборвались за штурвалами самолётов, и сегодня создается уникальная возможность вернуться в небо их именам».

На аэродроме также присутствовали ветераны морской авиации, родные и близкие прославленных летчиков, их сослуживцы, юнармейцы, члены семей.

Напомним, что Феоктист Григорьевич Матковский – первый командир корабельного авиационного полка и первый лётчик авиации ВМФ, совершивший посадку на палубу авианесущего крейсера «Киев», а Тимур Автандилович Апакидзе – первый морской летчик, освоивший палубу крейсера «Адмирал Кузнецов», и сделавший все, чтобы сохранить этот уникальный корабль для России. Он первым из морских лётчиков был удостоен высокого звания Герой Российской Федерации.