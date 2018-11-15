Удар «Смерча» и налет «Искандеров»: артиллеристы проведут уникальное шоу под Петербургом

Пуски ракет тактического комплекса «Точка-У» и залпы реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Торнадо-Г» проведут артиллеристы Западного военного округа в рамках масштабного шоу. Показ боевых возможностей ракетных и артиллерийских систем состоится на полигоне Лужский в Ленинградской области в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии.

Также в ходе шоу военнослужащие выполнят стрельбу 152-миллиметровыми снарядами самоходных и буксируемых гаубиц «Мста», противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и минометов различного калибра. Практические действия продемонстрируют расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

В динамическом показе будет задействовано более тысячи военнослужащих, в том числе курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, а также свыше 150 единиц боевой и специальной техники.

Кроме этого, гости мероприятия смогут увидеть уникальные образцы артиллерийского оружия - шестифунтовые пушки времен Отечественной войны 1812 года и 76-миллиметровые горные пушки, противотанковые комплексы «Штурм-С» и «Корнет-Э», а также другое вооружение.