Более семи тысяч военнослужащих ВВО получили субсидию на покупку жилья

За четыре года более семи тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) получили от государства субсидию для приобретения или строительства постоянного жилья.

Всего на предоставление военнослужащим жилищной субсидии за 2014-2017 годы Минобороны России выделено более 43,1 миллиардов рублей бюджетных средств.

В общем объеме предоставленного за семь лет постоянного жилья жилищная субсидия составила 33,6 %, ее получили 7,3 тысяч военнослужащих.

В 2017 году за счет выделенных бюджетных средств в объеме 13 миллиардов рублей жилищная субсидия предоставлена 2,1 тысяче военнослужащих.