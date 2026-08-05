Путин объявил о кадровых изменениях в Минобороны: главное

Верховный Главнокомандующий Владимир Путин на встрече с 5 августа лично объявил руководству Минобороны о принятых кадровых решениях в структуре ведомства. За одним столом собрались Министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, командующие группировками Вооруженных сил, принимающими участие в специальной военной операции.

«Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», - отметил Путин.

Верховный Главнокомандующий напомнил, что ранее было принято решение сосредоточить в одних руках все, что касается вооружений, - функции заказывающих и довольствующих органов. Этим занимается назначенный в ноябре прошлого года заместителем министра обороны бывший командующий группировкой «Юг» генерал-полковник Александр Санчик.

Теперь, по предложению Министра обороны, аналогичное решение принято и в отношении служб тыла, что приобретает особое значение на фоне кратно возросших попыток Киева наносить удары вглубь России.

«По предложению Министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа«, - заявил Путин.

Руководить службами тылового обеспечения будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук, который назначен заместителем Министра обороны. Число заместителей Министра теперь выросло до 12.

Солодчук – выпускник знаменитого Рязанского десантного училища, руководил группировкой «Курск» во время освобождения Курской области – одной из наиболее сложных операций. До этого Солодчук отражал контрнаступление противника в битве под Кременной и командовал 36-й армией. Его же заслуги – освобождение Красноармейска и Димитрова во время командования группировкой «Центр». Солодчук, как и Санчик, боевой офицер и проявил себя, грамотно управляя войсками, подчеркнул Путин.

Глава государства назвал Солодчука «одним из наиболее талантливых командиров» и выразил уверенность, что он проявит свои лучшие организаторские качества на новой должности.

«Никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня», - добавил Путин, обращаясь к генералу.

Замминистра обороны Алексей Криворучко, который ранее курировал военно-техническое обеспечение Вооруженных сил, теперь будет заниматься развитием перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Командующим группировкой «Центр» назначен Андрей Иванаев, ранее возглавлявший группировку «Восток». Как откровенно признался Путин, вопрос о том, кто возглавит «Центр», был непростым, так как именно на нее, в том числе, возложена ответственность за полное освобождение Донецкой Народной Республики. По словам Верховного Главнокомандующего, Иванаев хорошо знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и на направлении группировки «Центр».

«Близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать. Очень важно, чтобы качество боевой работы на это направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич с этой задачей справится», - подчеркнул Путин.

Как рассказал глава государства, он учитывал пожелания самого Андрея Иванаева при выборе его сменщика. Здесь тоже не последнюю роль сыграл боевой опыт. В зону ответственности группировки «Восток» входит расширение зоны безопасности в Днепропетровской области. Путин отметил, что сейчас группировка действует «энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки».

«По предложению самого Андрея Сергеевича исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», - заявил Верховный Главнокомандующий.

Владимир Путин определился и с кандидатурой командующего войск беспилотных систем. Им станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Впервые с идеей создания таких войск Министр обороны Андрей Белоусов выступил на расширенной коллегии ведомства в декабре 2024-го. В прошлом году Путин на совещании по госпрограмме вооружений заявил о выделении их в отдельный род. О высоком значении, которое придают их развитию, говорит то, что до сих пор этот статус был только у ВДВ и РВСН. Сегодня до 80-ти процентов огневых задач решается именно при помощи современных беспилотников.

«Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что Вы, а так считают и Министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск – беспилотных систем, и возглавите его в недалеком будущем», - обратился Путин к Лямину.

На сайте Кремля уже появился указ о назначении Андрея Иванаева командующим группировки «Центр» и переходе Валерия Солудчика на должность замминистра обороны. Доклады о ситуации в зоне проведения СВО Владимир Путин заслушал от них уже в закрытой части заседания.