Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку войск «Центр»

Президент России Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку войск «Центр». Об этом глава государства сообщил на совещании с руководством Министерства обороны.

Президент отметил, что эта группировка - одна из ведущих. Она решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. По его словам, вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать - непростой вопрос.

«Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки "Центр"», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что два командующих работали близко и продолжают работать до сих пор. Российский лидер отметил важность того, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено.

Валерия Солодчука, ранее возглавлявшего группировку войск «Центр», Путин назначил главой Службы тыла. Глава государства отметил, что в современных условиях работа тыловых служб является не менее важной частью боевого обеспечения.

Кроме того, начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Президент заявил, что при выборе кандидата учитывался его опыт работы в сфере применения беспилотных технологий, назвав Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в этом направлении.

Петр Болгарев был назначен исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток», которую раньше возглавлял Иванаев. Ранее он занимал должность начальника штаба группировки. Его кандидатуру предложил прежний командующий.