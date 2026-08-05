МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку войск «Центр»

Владимир Путин назвал группировку «Центр» одной из ведущих в ходе совещания с руководством МО РФ.
Сергей Дьячкин 05-08-2026 12:55
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку войск «Центр». Об этом глава государства сообщил на совещании с руководством Министерства обороны.

Президент отметил, что эта группировка - одна из ведущих. Она решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. По его словам, вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать - непростой вопрос.

«Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки "Центр"», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что два командующих работали близко и продолжают работать до сих пор. Российский лидер отметил важность того, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено.

Валерия Солодчука, ранее возглавлявшего группировку войск «Центр», Путин назначил главой Службы тыла. Глава государства отметил, что в современных условиях работа тыловых служб является не менее важной частью боевого обеспечения.

Кроме того, начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Президент заявил, что при выборе кандидата учитывался его опыт работы в сфере применения беспилотных технологий, назвав Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в этом направлении.

Петр Болгарев был назначен исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток», которую раньше возглавлял Иванаев. Ранее он занимал должность начальника штаба группировки. Его кандидатуру предложил прежний командующий.

#Минобороны России #ВС РФ #Командующий #Центр #Назначение #Совещание #президент россии #руководство #служба тыла #группировка войск #Валерий Солодчук #войска беспилотных систем #Андрей Иванаев
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 