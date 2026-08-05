МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

От служб тыла до группировок войск: какие назначения в МО РФ озвучил Путин

Владимир Путин произвел кадровые перестановки в группировках войск и войсках беспилотных систем. Кроме этого, он объявил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла.
05-08-2026 13:45
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России. Верховный Главнокомандующий ВС РФ объявил о ряде кадровых перестановок в ведомстве. Они касаются тыловых служб, войск беспилотных систем, а также группировок войск «Восток» и «Центр».

Путин принял предложение министра обороны России Андрея Белоусова сосредоточить в одних руках все службы тыла. Он назвал их деятельность в современных условиях, по сути, боевой работой. Эти службы, как объявил президент, возглавит командующий группировки войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук. 

При этом Владимир Путин назвал Солодчука одним из самых талантливых командиров в Вооруженных силах России. Президент выразил уверенность, что Валерий Солодчук проявил лучшие организаторские качества на новой должности. 

Группировку войск «Центр» Верховный Главнокомандующий предложил возглавить генерал-полковнику Андрею Иванаеву. Ранее он возглавлял группировку войск «Восток».

«Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», - сказал Путин в ходе совещания. 

Глава государства заметил, что Иванаев знает ситуацию в зоне ответственности обеих группировок. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы не было утрачено качество боевой работы на направлениях, где сражаются эти группировки войск. Путин выразил уверенность, что Андрей Иванаев справится с поставленной задачей.

Сам же Иванаев, согласно словам Владимира Путина, предложил на свое предыдущее место начальника штаба группировки войск «Восток» Петра Болгарева. Верховный Главнокомандующий это предложение принял - теперь Болгарев назначен исполняющим обязанности Восточного военного округа, и, соответственно, командующего группировкой.

Также Владимир Путин заявил о том, что начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Президент отметил, что Лямин считается одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. Глава государства выразил уверенность, что Денис Лямин доведет до завершение формирование этого нового рода войск. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Минобороны России #Владимир Путин #МО РФ #кадровые перестановки #группировка восток #группировка «Центр» #Валерий Солодчук #Андрей Иванаев #денис лямин #петр болгарев
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 