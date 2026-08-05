От служб тыла до группировок войск: какие назначения в МО РФ озвучил Путин

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России. Верховный Главнокомандующий ВС РФ объявил о ряде кадровых перестановок в ведомстве. Они касаются тыловых служб, войск беспилотных систем, а также группировок войск «Восток» и «Центр».

Путин принял предложение министра обороны России Андрея Белоусова сосредоточить в одних руках все службы тыла. Он назвал их деятельность в современных условиях, по сути, боевой работой. Эти службы, как объявил президент, возглавит командующий группировки войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук.

При этом Владимир Путин назвал Солодчука одним из самых талантливых командиров в Вооруженных силах России. Президент выразил уверенность, что Валерий Солодчук проявил лучшие организаторские качества на новой должности.

Группировку войск «Центр» Верховный Главнокомандующий предложил возглавить генерал-полковнику Андрею Иванаеву. Ранее он возглавлял группировку войск «Восток».

«Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», - сказал Путин в ходе совещания.

Глава государства заметил, что Иванаев знает ситуацию в зоне ответственности обеих группировок. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы не было утрачено качество боевой работы на направлениях, где сражаются эти группировки войск. Путин выразил уверенность, что Андрей Иванаев справится с поставленной задачей.

Сам же Иванаев, согласно словам Владимира Путина, предложил на свое предыдущее место начальника штаба группировки войск «Восток» Петра Болгарева. Верховный Главнокомандующий это предложение принял - теперь Болгарев назначен исполняющим обязанности Восточного военного округа, и, соответственно, командующего группировкой.

Также Владимир Путин заявил о том, что начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Президент отметил, что Лямин считается одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. Глава государства выразил уверенность, что Денис Лямин доведет до завершение формирование этого нового рода войск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.