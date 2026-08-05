Путин назначил Петра Болгарева и.о. командующего ГрВ «Восток»

Президент России Владимир Путин сообщил, что Петр Болгарев назначается исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Он сделал это в ходе совещания с руководством МО РФ.

Отмечено, что президент предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку войск «Центр». Сделать Болгарева и.о. командующего группировкой войск «Восток» уже, в свою очередь, предложил сам Иванаев.

«По предложению самого Андрея Сергеевича исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой "Восток" назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», - сказал Путин.

Верховный главнокомандующий в ходе совещания отметил, что совершенствование структуры МО РФ продолжается, исходя из опыта спецоперации. По словам главы государства, ранее было принято решение сосредоточить в одних руках вопросы, связанные с вооружением, объединив функции заказывающих и обеспечивающих органов. Это направление в должности заместителя министра обороны курирует Александр Санчик.

Помимо этого, президент заявил, что войска беспилотных систем возглавит начштаба группировки «Центра» Денис Лямин. Глава государства назвал его одним из наиболее квалифицированных специалистов в применении беспилотных технологий.