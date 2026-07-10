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Адвокат заявил, что украинку Березовскую убили по указке сверху

По словам адвоката, подозреваемый Виталий Жикович убил Анастасию Березовскую, действуя не по своей воле.
Анастасия Митина 10-07-2026 12:15
© Фото: Yurii Rylchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Анастасию Березовскую, подозреваемую в покушении на Вадима Ермолаева, убили по приказу. Об этом заявил адвокат одного из подозреваемых в ее убийстве.

По версии юриста, его подзащитный, бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович, действовал не по своей воле, а выполнял указание сверху. Его слова приводят украинские СМИ.

Напомним, 9 июля стало известно об аресте Жиковича. Для следствия он является вторым подозреваемым в убийстве Анастасии Березовской.

В тот же день сотрудника ГУРМО Украины, подозреваемого в том же преступлении, взяли под стражу на два месяца. Киевский суд отказал Владиславу Реуту в праве внесения залога.

Ранее украинская полиция сообщила, что сотрудник ГУР Украины признался в убийстве Березовской. Также он признался в своем участии в покушении на Ермолаева. Убийство Березовской он совершил вместе с бывшим сотрудником правоохранительных органов. Сообщалось, что в доме у одного из задержанных по делу об убийстве Анастасии Березовской нашли комнату пыток.

Вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе Вадим Ермолаев. По версии следствия, злоумышленник оставил взрывное устройство в рюкзаке у входа в дом, когда семья заходила внутрь, после чего поспешно покинул место происшествия.

#Украина #покушение #адвокат
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