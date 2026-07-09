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Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве подрывницы из Монако

Бывший полицейский не признал вину.
Владимир Рубанов 09-07-2026 16:12
© Фото: suspilnenews, Telegram

Печерский суд Киева принял решение об аресте бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича, второго подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской. Следствие считает, что это она подложила бомбу украинскому бизнесмену Вадиму Ермолаеву в Монако.

Ранее в тот же день был арестован на два месяца сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислав Реут. Его тоже подозревают в причастности к убийству Березовской.

Адвокат Жиковича ходатайствовал о назначении меры пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета. Однако сторона обвинения настаивала на 60 днях содержания под стражей без права залога.

Адвокат подозреваемого рассказал украинскому телеканалу «Общественное», что его подзащитный своей вины не признает. Он подтвердил, что Жикович и Реут знакомы между собой, потому что оба «работали на защиту Украины».

Юрист утверждает, что подвальное помещение в доме его клиента, о котором правоохранители сообщили как о возможной «комнате пыток», использовали в качестве укрытия во время обстрелов. А топор и лопата требовались, чтобы «откопаться» в случае разрушения здания в результате попадания.

Тело 39-летней Анастасии Березовской нашли под Киевом. Ее убили выстрелами в голову и закопали. Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате пострадали Вадим Ермолаев и его спутница. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо заявил, что инцидент не является терактом. По данным газеты Figaro, местные следователи рассматривают версию организации взрыва Службой безопасности Украины.

#Украина #покушение #суд #монако #Анастасия Березовская #Вадим Ермолаев
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