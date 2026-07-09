Подозреваемого в убийстве Березовской сотрудника ГУР взяли под стражу

Сотрудника ГУР МО Украины, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, взяли под стражу на два месяца. Это следует из судебного заседания.

Суд в Киеве отказал сотруднику украинской разведки Владиславу Реутову в праве внесения залога. Судебное заседание транслировали украинские издания.

В ходе заседания подозреваемый заявил, что будет настаивать на прохождении полиграфа, чтобы доказать свою непричастность. Он также рассказал о действиях другого фигуранта - бывшего полицейского. По его словам, после убийства тот забрал личные вещи Березовской и даже снял с нее кроссовки, передают украинские СМИ.

Ранее украинская полиция сообщила, что сотрудник ГУР Украины признался в убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Также он признался в своем участии в покушении на Ермолаева. Убийство Березовской он совершил вместе с бывшим сотрудником правоохранительных органов. Сообщалось, что в доме у одного из задержанных по делу об убийстве Анастасии Березовской нашли комнату пыток.

Напомним, что вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе Вадим Ермолаев. По версии следствия, злоумышленник оставил взрывное устройство в рюкзаке у входа в дом, когда семья заходила внутрь, после чего поспешно покинул место происшествия.

Гражданку Украины Березовскую внес в базу розыска Интерпол. В карточке разыскиваемой указано, что женщина проходит по делу о покушении с применением взрывного устройства в общественном месте. Подозреваемой было 39 лет, одна из ее отличительных черт - татуировка на правой руке. Также в документах отмечалось, что Березовская владеет немецким языком.

Седьмого июля СМИ сообщили, что под Киевом нашли тело Березовской. Уточнялось, что ее застрелили, а тело было закопано в землю. Тогда же были задержаны двое подозреваемых.