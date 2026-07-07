На Украине в доме у задержанного по делу Березовской нашли комнату пыток

На Украине в доме у задержанного по делу об убийстве Анастасии Березовской нашли комнату пыток. Об этом заявил офис украинского генерального прокурора.

Уточняется, что владелец помещения - бывший сотрудник правоохранительных органов. В его доме было обнаружено подвальное помещение, которое похоже на комнату для пыток. Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.

До этого украинская полиция сообщила, что сотрудник ГУР Украины признался в убийстве Анастасии Березовской, которую разыскивали по подозрению в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Также сотрудник украинской разведки признался, что участвовал в покушении на Ермолаева. Убийство Березовской он совершил вместе с бывшим сотрудником правоохранительных органов, которого задержали ранее.

Сегодня СМИ сообщили, что под Киевом нашли тело Березовской. Уточнялось, что ее застрелили, а тело было закопано в землю. Были задержаны двое подозреваемых, их имена не озвучивались, но стало известно, что один из них сотрудник ГУР, а второй - правоохранительных органов.

Ранее гражданку Украины Березовскую внес в базу розыска Интерпол. В карточке разыскиваемой указано, что женщина проходит по делу о покушении с применением взрывного устройства в общественном месте. Подозреваемой было 39 лет, одна из ее отличительных черт - татуировка на правой руке. Также в документах отмечалось, что Березовская владеет немецким языком.

Вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, в том числе Вадим Ермолаев - бывший украинский бизнесмен, ранее входивший в списки богатейших предпринимателей Украины. От гражданства страны он отказался.