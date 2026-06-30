Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, связан с днепропетровской бизнес-группой, которая тесно сотрудничает с киевским режимом. Покушение на олигарха может быть связано с переделом рынка мошеннических колл-центров. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам Килинкарова, Ермолаев является крупным девелопером Днепропетровской области и ведет разнопрофильный бизнес.

«Это выходец из днепропетровского клана. Днепропетровский клан играл и играет на Украине самую ключевую роль в политике. Что касается Ермолаева, это крупный девелопер, крупный застройщик Днепропетровской области. У него очень разносторонний бизнес», - сказал бывший депутат.

Килинкаров считает, что одним из основных направлений деятельности Ермолаева являются колл-центры, которые работают по мошенническим схемам за пределами Украины. По его словам, в этом бизнесе заняты 15-20 тысяч человек, а его существование невозможно без связей с представителями власти и силовых структур.

Кроме того, бывший депутат напомнил, что в 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства. По мнению Килинкарова, сделать это без содействия властей было невозможно. Он также заявил, что причиной покушения могла стать борьба вокруг деятельности колл-центров.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв. По данным Le Figaro и AFP, среди пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Власти княжества сообщили, что неизвестный оставил взрывное устройство возле жилого дома, после чего оно сработало. В результате пострадали три человека, двое из них получили тяжелые ранения. Правоохранительные органы рассматривают версию целенаправленного покушения.