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Сотрудник ГУР признался в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Он также сознался в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
Сергей Дьячкин 07-07-2026 13:46
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сотрудник ГУР Украины признался в убийстве Анастасии Березовской, которую разыскивали по подозрению в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщила украинская полиция.

Также сотрудник украинской разведки признался, что участвовал в покушении на Ермолаева. Убийство Березовской он совершил вместе с бывшим сотрудником правоохранительных органов, которого задержали ранее.

Сегодня СМИ сообщили, что под Киевом нашли тело Березовской. Уточнялось, что ее застрелили, а тело было закопано в землю. Были задержаны двое подозреваемых, их имена не озвучивались, но стало известно, что один из них - офицер ГУР, а второй - бывший сотрудник правоохранительных органов.

Ранее гражданку Украины Березовскую внес в базу розыска Интерпол. В карточке разыскиваемой указано, что женщина проходит по делу о покушении с применением взрывного устройства в общественном месте. Подозреваемой было 39 лет, одна из ее отличительных черт - татуировка на правой руке. Также в документах отмечалось, что Березовская владеет немецким языком.

Вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, в том числе Вадим Ермолаев - бывший украинский бизнесмен, ранее входивший в списки богатейших предпринимателей Украины. От гражданства страны он отказался.

По версии следствия, злоумышленник оставил взрывное устройство в рюкзаке у входа в дом, когда семья заходила внутрь, после чего поспешно покинул место происшествия. Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин заявил, что к покушению на украинского предпринимателя в Монако может быть причастен киевский режим. Он уточнил, что Ермолаев в свое время дистанцировался от Владимира Зеленского и его соратников, а потому мог стать целью покушения.

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