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Новое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в самом пострадавшем штате Венесуэлы

Землетрясение произошло в 10 километрах от от города Ла-Гуайра на глубине 2,9 километра.
Андрей Юдин 29-06-2026 15:24
© Фото: STR, XinHua, Global Look Press

В самом пострадавшем венесуэльском штате Ла-Гуайра после недавних толчков произошло новое землетрясение магнитудой 4,2, сообщают местные сейсмологи.

Землетрясение зафиксировали в 14.01 по московскому времени в 10 километрах от города Ла-Гуайра. Очаг залегал на глубине 2,9 километра. На данный момент нет информации о возможных пострадавших и разрушениях.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В результате были разрушены многие дома. Серьезные последствия природного явления видны в Каракасе и на севере страны. После 27-го числа Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал толчки силой 4,9 в 80 километрах от Каракаса на глубине 35 километров.

Число пострадавших при землетрясении в Венесуэле, по последним данным, составляет 1 450 человек. Из-за природного явления поврежден 2 501 объект, в том числе 38 больниц. Российское посольство в Каракасе сообщало, что от подземных толчков пострадали трое россиян, им оказана необходимая помощь.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.

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