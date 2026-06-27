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Новые толчки магнитудой 4,9 произошли у берегов Венесуэлы

Подземные толчки были зафиксированы в 80 километрах от Каракаса.
Анастасия Митина 27-06-2026 03:37
© Фото: Stringer, dpa, Global Look Press

У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно его данным, подземные толчки зафиксировали в 80 километрах от Каракаса. Очаг землетрясения залегал на глубине в 35 километров. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали, передает aif.ru.

Напомним, что в Венесуэле 25 июня были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В результате были разрушены десятки домов, серьезные разрушения заметны в Каракасе и на севере страны. Количество погибших в результате разрушительного сейсмособытия достигло 920 человек, более 50 тысяч числятся пропавшими без вести.

Поиски выживших и разбор завалов продолжаются на фоне афтершоков. Зафиксировали сотни повторных подземных толчков. На севере страны сохраняются перебои с электричеством и связью, от некоторых кварталов остались руины.

Позже стало известно о трех пострадавших россиян. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

#венесуэла #землетрясение
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