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Путин выразил соболезнования после землетрясения в Венесуэле

Землетрясение стало самым сильным в стране с 1900 года.
Сергей Дьячкин 25-06-2026 12:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Делси Родригес после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время», - говорится в обращении российского лидера.

Произошедшее в среду землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в стране с 1900 года. Об этом написала New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS). Произошло две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, вторых - 7,5.

Посольство РФ заявило, что поддерживает контакт с властями и российскими гражданами, находящимися в стране. Дипломаты выясняют информацию о возможных пострадавших среди россиян.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 ранены. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и действует режим ЧС.

Глава района Каракаса Чакао Густаво Дуке рассказал, что из-под завалов слышны крики людей. Он подчеркнул, что спасатели не остановят работу до тех пор, пока не будут спасены все, кого можно спасти. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. 

#венесуэла #Владимир Путин #землетрясение #Делси Родригес #соболезнования #стихийные бедствия
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