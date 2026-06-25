Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Десятки домов разрушены. Уже поступают сообщения о погибших и пострадавших. На данный момент известно, что стихия унесла жизни трех человек, среди которых есть дети.

Землетрясение произошло в 18 часов по местному времени. Серьезные разрушения наблюдаются в Каракасе и на севере страны.

Страшные кадры из столичного аэропорта. Там из-за подземных толчков обрушились стены. Также десятки зданий сложились как карточные домики, на многих появились трещины. Идут спасательные работы. Из-под завалов удается достать выживших.

«Здание качалось из стороны в сторону. К счастью, в здании было немного людей. Можете себе представить панику, когда люди пытались оттуда выбраться?», - поделился местный житель.

Посольство России в Венесуэле призывает соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей. Есть ли среди пострадавших россияне - неизвестно.

В геологической службе США уже успели подсчитать, что экономический ущерб от стихийного бедствия может составить от 1 до 5% ВВП Венесуэлы.

По последней информации, на территории государства ввели чрезвычайное положение из-за землетрясения. С таким заявлением выступила уполномоченный президент страны Делси Родригес. Она также добавила, что из-за случившегося занятия в школах отменены до конца недели.

На данный момент в стране сохраняется угроза цунами. По информации Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Напомним, в середине июня у берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,3. ЧП случилось в провинции Пинар-дель-Рио, расположенной на западе от Гаваны. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км.