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До 1 450 выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле

По последним данным, всего поврежден 2 501 объект, в том числе 38 больниц.
Вероника Левшина 29-06-2026 00:25
© Фото: Rafael HernÃ°ndez, dpa, Global Look Press

До 1 450 выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле, более трех тысяч раненых находятся в больницах. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Все пострадавшие находятся в медицинский учреждениях штата Ла-Гуайра. В общей сложности от природной катастрофы пострадали 12 721 человек.

«Повреждены или обрушены 774 здания: 129 разрушены, еще 585 пострадали частично», - заявил Родригес на брифинге.

Отмечается, что всего под удар стихии попал 2 501 объект, включая 38 больниц. Их оперативно восстанавливают. По словам Родригеса, стихийное бедствие стало самой сильной природной катастрофой за всю историю государства.

Накануне у берегов Венесуэле произошли новые толчки магнитудой 4,9. Очаг землетрясения залегал на глубине в 35 километров.

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