Трое россиян пострадали при землетрясении в Венесуэле

Стало известно о трех пострадавших россиян после землетрясений в Венесуэле. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Каракасе.

«На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках», - заявили в дипмиссии.

У пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920 человек, данные постоянно обновляются. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Продолжаются поиски выживших и разбор завалов, все происходит на фоне афтершоков. Зафиксировали сотни повторных подземных толчков. На севере страны сохраняются перебои с электричеством и связью, от некоторых кварталов остались руины.