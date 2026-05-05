МИД Испании ждет цепной рост цен из-за блокировки Ормузского пролива

Дорогие энергоносители и удобрения скажутся на стоимости продуктов.
Дима Иванов 05-05-2026 15:17
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Global Look Press

Цены на продукты могут вырасти в Испании в условиях двойной блокады Ормузского пролива Ираном и США. Об этом заявил министр иностранных дел Хосе Альбарес в интервью телеканалу TVE.

«Риск войны сохраняется постоянно, и в Испании это может привести к росту цен на энергоносители, а также на удобрения, что в итоге повысит стоимость продуктов питания», - заявил Альбарес.

Министр подчеркнул, что ситуация двойного блокирования пролива Ираном и США является «неустойчивой» и «не может сохраняться долго». Альбарес заверил, что Испания не будет участвовать в каких-либо силовых операциях по разблокированию пролива.

«Нет решения военным путем», - заявил Альбарес.

Он также добавил, что сейчас нет минимальных условий для операции под флагом ООН.

Кризис в Ормузском проливе начался после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года. Тегеран закрыл транспортную артерию, через которую шел основной объем ближневосточной нефти для большинства судов, заминировал отдельные участки и начал атаковать проходящие без разрешения суда. Это привело к резкому падению трафика - до 5% от обычного уровня. Сотни судов оказались заблокированы в Персидском заливе.

США ввели ответную морскую блокаду иранских портов с 13 апреля 2026 года. В результате сложилась ситуация «двойной блокады»: Иран блокирует выход из залива, США - вход в иранские порты.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале операции Project Freedom - американский флот будет сопровождать суда через пролив. На этом фоне произошли прямые столкновения. Иран утверждает, что ударил ракетами по американскому кораблю. США заявляют, что уничтожили несколько иранских малых катеров, сбили ракеты и дроны.

Перемирие, действующее с апреля, находится под угрозой срыва. Иран предупреждает, что действия США нарушают режим прекращения огня. Переговоры при посредничестве Пакистана продолжаются, но пока без прорыва. Военный конфликт вызвал рост мировых цен на нефть, газ, удобрения и угрожает глобальным цепочкам поставок.

