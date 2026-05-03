Axios: Иран предложил США месяц на завершение боевых действий

После того, как сделка будет заключена, начнутся переговоры по ядерной программе.
Виктория Бокий 03-05-2026 07:21
© Фото: Christian Ohde, imago stock&people, Global Look Press

Иран предложил Соединенным Штатам Америки за 30 дней договориться о завершении боевых действий, прекращении блокады и открытии Ормузского пролива. Также Тегеран отвел месяц на ведение переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает Axios.

По данным портала, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 14 пунктов о рамочном соглашении. Со слов источников, в нем установлен срок в один месяц для переговоров по мирному соглашению, которое предусматривает открытие Ормузского пролива, прекращение морской блокады со стороны США и окончательное завершение войны в Иране и Ливане.

Согласно иранской инициативе, как только эта сделка будет заключена, начнется еще один месяц переговоров. Они необходимы для достижения договоренности по ядерной программе.

Накануне сообщалось, что Иран через Пакистан передал в Вашингтон свой проект соглашения об окончательном прекращении боевых действий и ждет реакции на него. По словам заместителя главы МИД Ирана Казема Гарибабади, Тегеран «готов ко всем сценариям развития событий».

#в стране и мире #сша #Иран #Ормузский пролив #сделка
