Иранская газета сообщила о гибели пяти человек при атаке США в Ормузском проливе

Американские военнослужащие расстреляли два грузовых катера в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

«Было установлено, что американские агрессивные силы атаковали 2 небольших катера с пассажирами, которые двигались из Хасаба на побережье Омана в сторону побережья Ирана», - сообщает газета.

В сообщении указано, что в результате атаки со стороны Соединенных Штатов погибли пять человек, поэтому они должны понести наказание за содеянное.

Уточняется, что данное нападение исходит из того самого проекта «Свобода», который Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал «Проектом тупика».



Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о начале операции под названием «Свобода», которая должна была начаться в понедельник по ближневосточному времени, по выводу иностранных судов, застрявших в Ормузском проливе.